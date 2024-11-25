Великобритания пообещала позаботиться о попавшем в плен под Курском наемнике ВСУ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал, что «сделает все возможное» для поддержки британского наемника, попавшего в плен под Курском. Об этом сообщил Sky News.

Заявление высокопоставленный дипломат сделал на встрече министров иностранных дел стран G7. Мероприятие проходит в Италии.

«Я получил всю информацию об этой ситуации в последние пару дней, и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы оказать этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — отметил Лэмми.

Кроме того, в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стартера указали, что МИД уже оказывает поддержку семье наемника.

О том, что в Курской области военнослужащие ВС РФ взяли в плен наемника, стало известно 24 ноября. Мужчина заявил, что его зовут Джеймс Скотт Риз Андерсон, ему 22 года. Видео с военным распространилось в социальных сетях — на кадрах мужчина говорит, что решение поехать на Украину было «глупой идеей».

Ранее стало известно, что другой британский наемник, служащий в ВСУ, получил в зоне СВО тяжелые ранения.