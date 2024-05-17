Вдовы бойцов СВО начнут получать две пенсии до 23-летия ребенка | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 18:22 Вдовы бойцов СВО начнут получать две пенсии до 23-летия ребенка Стенякина: в ГД разработали поправку о пенсиях вдовам бойцов СВО с детьми РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по труду подготовил поправку, согласно которой вдовы погибших бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца. Выплачивать их будут до достижения ребенком 23 лет. Об этом заявила член комитета Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что раньше вдовы получали пенсию до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет. Стенякина добавила, что поправку разработали по предложению президента Владимира Путина.

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«В ближайшее время законопроект будет принят: скоро состоится его рассмотрение во втором чтении. А вступит в силу он с 1 января 2025 года», — указала представитель комитета.

Ранее член комитета ГД по труду Светлана Бессараб рассказала, что в 2025 году страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют два раза. Индексировать будут с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.