Вдове Героя России в Балашихе подключили газ по льготной программе

Анастасия Потапова, вдова Героя России старшего лейтенанта Александра Потапова, успешно оформила льготное подключение газа к своему домовладению в Балашихе. Эта возможность стала доступна благодаря расширению перечня льготных категорий в рамках президентской программы социальной газификации, которая теперь охватывает участников специальной военной операции и членов их семей.

Инструктор группы специального назначения «Витязь» Александр Потапов, героически погиб в августе 2022 года при выполнении боевой задачи в городе Изюм. Ценой собственной жизни он спас мирных жителей, прикрыв их от осколков снаряда. Его подвиг навсегда останется в памяти близких и всего народа.

Анастасия воспитывает троих дочерей — Ангелину, Еву и Софью — в одиночку. Подключение газа по льготной программе стало для семьи важной поддержкой, позволившей создать комфортные и безопасные условия для жизни детей. Ранее расходы на отопление достигали 60–70 тысяч рублей в месяц, что значительно усложняло бюджет семьи.

Оформление подключения прошло быстро и без лишних трудностей. Заявление подали через портал Госуслуг, и оно было оперативно рассмотрено. Специалисты АО «Мособлгаз» сопровождали Потаповых на всех этапах: от консультаций до завершения монтажных работ. Несмотря на технические сложности, связанные с отсутствием газовой трубы в центре поселка, работы были выполнены качественно и в срок — процесс занял около месяца.

«На каждом этапе сотрудники были на связи, поддерживали и помогали. Это большая экономия и облегчение для нашей семьи», — делится Анастасия.

Расширение программы социальной газификации на семьи участников СВО стало возможным благодаря инициативе, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Московская область одной из первых начала реализовывать эту меру поддержки. Участники СВО и их семьи имеют право на полную компенсацию стоимости подключения газа, включая работы внутри участка и газовое оборудование, на сумму до 80 тысяч рублей.