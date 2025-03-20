Образовательную программу «Герои Подмосковья» запустили в начале марта. Ее участниками станут бойцы СВО, которые хотят освоить новую профессию и построить карьеру в госструктурах, бизнесе или общественной деятельности. Важность такой инициативы отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» даст возможность многим бойцам вернуться к мирной жизни и найти себя в новой профессии.

По мнению Ольги Ермаковой, программа даст не только полезные знания, но и реальные карьерные возможности.

«Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития — будь то работа в госструктурах, в бизнесе или общественная деятельность. Это дает гибкость в принятии решений и возможность выбрать направление по интересам», — сказала она.

Подать заявку на участие в программе можно до 30 апреля. При этом у кандидата должно быть российское гражданство и высшее образование. Обучение начнется 15 сентября, а лучшим участникам предложат вакансии для трудоустройства.