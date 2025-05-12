В Московской области уделяют большое внимание поддержке бойцов СВО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность постоянной работы с семьями военнослужащих, включая решение бытовых вопросов и организацию гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что главы муниципалитетов уже занимаются этой задачей.

«Когда-то это бытовые вопросы, когда-то — все, что связано с необходимой поставкой гуманитарки. Знаю, что главы эту работу ведут. Хочу обратить внимание, что та команда, которая вами раскреплена на эту работу, также нуждается в вашем внимании. Что, кому, когда необходимо дополнительно оказать, мы должны знать», — уточнил губернатор.

По словам Воробьева, людям особенно важно живое общение. Он поручил главам муниципалитетов, депутатам и представителям территориальных органов власти не ослаблять внимание к этому направлению и активно поддерживать контакт с жителями.

Также губернатор поручил регулярно выносить на повестку встречи, на которых будут обсуждать системные проблемы — будь то вопросы, связанные с фондом «Защитники Отечества», оформлением справок и документов, психологической поддержкой или реабилитацией.