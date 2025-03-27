Кадровую программу «Герои Подмосковья» запустили в Московской области. Она направлена на обучение участников СВО для построения карьеры в сфере госуправления и бизнесе. По словам представителя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлии Белеховой, это важная часть возвращения бойцов к мирной жизни.

Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. Для этого нужно иметь российское гражданство и диплом о высшем образовании. Подмосковная прописка не обязательна.

«Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников, общаться, искать решения. Для многих это будет не просто обучение — это возможность найти себя в новой роли с новой целью», — заявила Белехова.

Участники программы смогут развить управленческие навыки, получить новые знания и пройти стажировки под руководством опытных наставников.

Проект запустили по поручению президента. Кандидаты пройдут тестирование и собеседование, финалистов зачислят в программу 1 июня. Обучение начнется 15 сентября и продлится год.