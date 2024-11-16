В зоне СВО погиб автора Telegram-канала «Архангел спецназа Z»

Один из администраторов Telegram-канала «Архангел спецназа Z» Егор Капинский с позывным Щит погиб на Донецком направлении. Об этом сообщили другие авторы канала.

«Это невосполнимая потеря. Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах», — написали администраторы.

Они отметили, что готовы помочь родным и близким Щита.

Канал «Архангел спецназа Z» создали в сентябре 2021 года. У него более 1,1 миллиона подписчиков. В сентябре 2022 года авторы Telegram-канала заявили, что посты в нем публикуют восемь человек, двое из администраторов — гражданские.