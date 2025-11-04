Боец Мучной предрек ВСУ катастрофу в Покровске по аналогии с Суджей

Обстановка в Покровске схожа с той, что сложилась в Судже в Курской области, когда ее спешно покидали солдаты ВСУ. Об этом заявил украинский боец с позывным Мучной, слова которого привело издание «Политика Страны» .

«Нет слов, просто полный ***! Даже не знаю, как это комментировать», — отметил он.

Мучной напомнил об узком горлышке, по которому с большими потерями пришлось пробираться украинским частям.

«Мне очень жаль бойцов, очень!» — признался военнослужащий, отметив, что военачальники при этом называют ситуацию нормальной.

Он подчеркнул, что сейчас не время успокаивать людей, правда «неожиданно вылезет, но солдат невозможно будет вернуть».

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратила внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не вникает в реальное положение дел на поле боя, закрывая глаза на провал армии в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск).