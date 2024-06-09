В США заявили о желании Украины напасть на РФ

Миршаймер: Украина задумалась о вторжении в Россию и втягивании НАТО в конфликт

Фото: РИА «Новости»

Украина задумалась о вторжении на территорию России ради вовлечения НАТО в вооруженный конфликт. Таким мнением американский профессор Джон Миршаймер поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу. Вы знаете, в эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают», — заявил политолог.

Миршаймер добавил, что реализация подобного сценария никак не повлияет на ход конфликта. Кроме того, ввод войск на Украину навредит национальным интересам США.

По его словам, администрация президент Джо Байдена, «несмотря на все ее глупости в отношении Украины», на такое не пойдет и не допустит эскалации конфликта до такой степени.

Ранее Миршаймер рассказал, когда именно завершится украинский конфликт. По его словам, это произойдет, когда она разорвет стратегическую связь с США и станет по-настоящему нейтральной.

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