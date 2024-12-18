Госдеп США: никто не может диктовать Киеву, когда ему начинать мирные переговоры

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что никто не может диктовать Украине, когда ей начинать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры», — заявил он на брифинге.

Так Миллер прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего украинского лидера Владимира Зеленского готовиться к заключению сделке по завершению конфликта.

Американский чиновник считает, что Киев «заработал право принимать решения» о переговорах.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Североатлантический альянс взял на себя функции США по координации военной помощи Украине, что свидетельствует о непосредственном участии НАТО в украинском конфликте.