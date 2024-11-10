В США оценили перспективы ВСУ в Курской области и Донбассе

Разведка США заявила об усилении позиций России в Курской области и Донбассе, что снижает шансы на военный успех в этих регионах. Об этом сообщило издание The New York Times .

Американская разведка опасается растущей мощи армии России.

«Российские военные собрали 50 тысяч солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области», — заявили в материале.

Кроме того, ВС РФ сохранили силы в Донбассе, что позволило им действовать на нескольких направлениях одновременно.

Издание отметило, что некоторые представители армии и разведки США «все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины». Хоть ВСУ еще имеет «сильную оборону» в курском приграничье и какое-то время там сможет удержаться.

Ранее сотрудники ФСБ в ходе перестрелки ликвидировали группу украинских диверсантов на границе с Брянской областью.