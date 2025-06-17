«Мы пытаемся вернуть статус элиты штурмовым подразделениям, — говорит командир отряда спецназа „Ахмат“ МО РФ с позывным Аид. — В штурмовики надо постараться попасть. Это поощрение, а не наказание, по крайней мере, у нас».

По словам Аида, многие ребята приходят и, пытаясь стать частью боевой славы спецназа «Ахмат», готовы сразу идти что-то штурмовать. Но так не бывает. Необходимо сначала пройти соответствующую подготовку, проявить себя, и только потом появится шанс стать штурмовиком или разведчиком.

Еще больше подробностей о жизни группы Аида СпН «Ахмат» МО РФ смотрите в большом интервью Елены Кононовой — оно выйдет на всех площадках 360.ru 17 июня в 15:00.