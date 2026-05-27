В результате атаки ВСУ на Севастополь никто не пострадал

ВСУ ночью атаковали Севастополь, обошлось без пострадавших. Об этом во время торжественной церемонии отправки и запуска Всероссийского проекта «Театральный поезд» заявил губернатор Михаил Развожаев, его процитировал ТАСС .

«Сегодня в Севастополе была непростая ночь, была атака врага. Слава богу, все живы и здоровы», — отметил он.

Над городом ночью нейтрализовали более 20 беспилотников. Их сбили в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. Предварительно, украинские боевики выпустили по городу в том числе британские ракеты Storm Shadow.

Губернатор подтвердил, что на Ластовой снаряд попал в здание Южного управления Центрального банка. Также повреждения получил восьмиэтажный дом. В районе улицы Гоголя пострадало административное здание, которое давно не использовалось.