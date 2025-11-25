Депутат Рады Стефанчук: конфликт закончится только с возвращением Крыма

Украинский конфликт закончится лишь с возвращением Крыма в состав Украины. Такое заявление сделал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента, сообщило МИА «Россия сегодня» .

По словам парламентария, Крым является неотъемлемой частью украинского государства. Он также отметил поддержку территориальной целостности Украины со стороны европейских партнеров.

По его словам, от партнеров страны также прозвучали четкие сигналы поддержки суверенитета Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший в режиме видеоконференции участие в совещании сообщества, которое состоялось в Луанде заявил, что лидеры стран-участниц экстренного саммита Евросоюза решили продолжать поддержку Украины в военном конфликте.