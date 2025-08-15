В Польше призвали ВСУ бить по России точечно и назвали 8 приоритетных целей

ВСУ могут получить преимущество в конфликте с Россией даже с учетом дефицита техники и личного состава. Это возможно при атаке на восемь российских целей, сообщил портал Defence24 .

В материале польского издания сослались на выводы западных аналитических организаций. По их мнению, удары по попавшим в список целям способствовали бы ослаблению военной машины России. Кроме того, благодаря им Украина добилась бы увеличения политических издержек оккупации и создания условий для выхода из сложившегося на фронте тупика.

Первой целью аналитики назвали шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала — он связывает Каспий с Азовским и Черным морями. Если их атаковать, то, вероятно, в Каспийском море возникнет экологический кризис, а торговлю между Россией и Ираном удастся подорвать.

ВСУ также могли бы атаковать завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой или питающую его Нижнекамскую ГЭС. В интересах украинской армии, указали в статье, обратить внимание на железнодорожные переходы Маньчжурия — Забайкальск и Суйфыньхэ — Пограничный, ведь они обеспечивают до 90% сухопутной торговли между Россией и Китаем.

Не обошлось и без упоминания переправ в Крыму, в том числе мостов через Керченский и Чонгарский проливы и мостов и железнодорожных узлов Западного военного округа. В качестве шестой цели обозначили строящуюся базу Черноморского флота в Абхазии, седьмой стали позиции опергруппы ВС России в Приднестровье, а восьмой — базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне.

В исследовании указали, что толку от точечных ударов по ключевой инфраструктуре будет много больше, чем от наземных операций с их высокими потерями.