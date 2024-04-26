В Польше назвали одну из главных задач ВС России на Украине | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 20:27 В Польше назвали одну из главных задач ВС России на Украине Польский генерал Скшипчак: ВС России уничтожат все украинские аэродромы РИА «Новости»

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Российские военные поставили задачу уничтожить все аэродромы на Украине. Об этом бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в эфире радиостанции RMF FM.

«Русские обладают преимуществом в воздухе. Во-первых, потому, что они сильно ослабили противовоздушную оборону ВСУ. Во-вторых, у украинцев нет своих воздушных сил, способных противостоять российским ВКС», — отметил он.

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По мнению польского генерала, у ВС России есть задача уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые союзники передадут ВСУ, негде было базироваться.

Скшипчак заявил, что российские военные на данный момент наступают одновременно на нескольких направлениях, сосредоточив основные силы на Харькове. Он предположил, что Россия стремится создать буферную зону, чтобы «исключить возможность рейдерских атак».

Ранее Скшипчак заявил, что Польша не может стать полноценным участником украинского конфликта, ведь ввод войск спослужит началом мировой войны.