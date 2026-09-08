В Подмосковье стартовал новый сезон акции «V Единстве Za Победу»

В Московской области начался новый сезон эколого-патриотической акции «V Единстве Za Победу». Всем желающим предлагают не только внести вклад в заботу об окружающей среде, но оказать поддержку бойцам СВО, жителям приграничных регионов и новых территорий.

Присоединиться к акции и сдать макулатуру можно с 7 сентября по 30 ноября. Ее будут принимать в специальных пунктах приема, организованных на базе домов культуры и библиотек.

У работников и учащихся общеобразовательных учреждений есть возможность сдать макулатуру — офисную бумагу, газеты, журналы и книги, картон, бумажную упаковку, учебники и другую печатную продукцию — непосредственно в на месте работы или учебы.