В Подмосковье объявили режим беспилотной опасности

Беспилотную опасность ввели на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по региону.

Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — отметили в пресс-службе.

Также в РСЧС предупредили о возможных перебоях мобильного интернета. Жителей региона призвали быть бдительными и осторожными. При обнаружении беспилотников или их фрагментов необходимо позвонить по телефону 112, напомнили в пресс-службе.

Ранее налет БПЛА отразили в Татарстане. Пресс-служба главы региона подтвердила, что ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать промышленные и гражданские объекты. В результате ЧП никто пострадал, обошлось без разрушений.