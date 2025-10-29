Российская армия уже освободила более 80 населенных пунктов в Харьковской области. Но часть территории региона по-прежнему находится под гнетом преступного киевского режима, который угрожает жителям убийством за любой контакт с родственниками «с той стороны». Что ждет людей в будущем, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Возможности выехать с территорий, которые находятся в оккупации киевского режима, у жителей нет. Украинские власти сделали все, чтобы максимально ограничить людей в правах. Все связи с Россией очень жестко пресекаются, вплоть до физического устранения. Нужно понимать, что многие жители освобожденной территории региона являются гражданами России», — пояснил глава ВГА.

Ганчев подчеркнул, что, так как одна часть региона находится под контролем ВС России, а другую оккупировал киевский режим, многие семьи оказались разделенными, но общаться (с украинской стороны) они не могут из-за страха за свою жизнь.

«Очень много семей находятся по разные стороны. Не потому что у них разные взгляды. У большинства просто не получилось выехать в Россию. Теперь украинские власти запретили им любое общение: и связь по мобильному телефону, и через интернет. Для людей, которые в оккупации, это, скажу прямо, опасно для жизни», — рассказал собеседник 360.ru.

По мнению главы ВГА, будущее жителей Харьковской области может сложиться удачно только в том случае, если регион войдет в состав Российской Федерации.

«Когда освободят значительную часть области, тогда можно будет изучить общественное мнение и принять позицию людей. В 2022 году мы уже были готовы проводить референдум и знали, каким будет результат», — обратил внимание Ганчев.

Он резюмировал, что очень важным политическим решением для жителей региона стало участие в марте 2024-го года в выборах президента России.