В Орле эвакуируют жителей семи улиц из-за ликвидации частей упавшей ракеты

Работы по безопасному извлечению и обезвреживанию частей ракеты, обнаруженной в Орле, проведут 31 января. На время операции эвакуируют жителей семи улиц и пяти садовых товариществ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» .

По словам Клычкова, специалисты МЧС извлекут часть боезаряда из грунта, вывезут в зону вдали от населенных пунктов и там обезвредят путем подрыва. Зона эвакуации составит 500 метров от места обнаружения фрагмента. Работы запланированы на 08:30 по московскому времени. Об их завершении губернатор пообещал сообщить в своем канале в мессенджере MAX.

Фрагмент взрывного устройства нашли 26 января на территории одного из СНТ в Советском районе Орла. Место оцепили и взяли под охрану, а жителей проинформировали о ситуации, в том числе с обходом домов.

Эвакуация затронет дома № 39, 43, 45, 47 на улице Часовой; № 36, 38, 38А, 40, 42 на улице Трудовых Резервов; № 24 на улице Веселой; № 23 и 25 на улице Генерала Жданова. Полностью эвакуируют улицы Грибоедова, Глинки и Пахоменко. Также людей вывезут из СНТ «Связист», «Приборист-1», «Часовщик», «Мичуринец» и «Золотой поток».

На время работ ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Генерала Родина (участок от Мостовой до Полесской), на улице Пархоменко в районе дома № 103, на улице Трудовых Резервов в районе дома № 264 СНТ «Часовщик», на улице Космодемьянской в районе дома № 1, а также на улице Короленко (участок от Генерала Родина до Сибирской).

Жителям домов рядом с СНТ «Часовщик», окна которых выходят в сторону товарищества, губернатор рекомендовал не запирать окна и двери на замки или другие запорные устройства, чтобы снизить риск повреждений. При этом он подчеркнул, что по плану боеприпас обезвредят уже в безопасном месте.

Ранее жители жители Орла оставались без света и воды в результате атаки вражеских БПЛА.