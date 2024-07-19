В Минобороны назвали число сдавших в плен за неделю бойцов ВСУ

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 19 украинских военнослужащих. Данные об этом представили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в течение недели — с 13 по 19 июля — силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 10 безэкипажных катеров.

Средства ПВО за этот же период сбили три украинских МиГ-29, восемь американских ракет ATACMS, 10 французских авиабомб Hammer, доработанную для поражения наземных целей ракету комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS, а также 305 беспилотников, причем 94 из них — в воздушном пространстве западных областей России.

Всего с начала СВО российские военные уничтожили уже 630 самолетов противника, 277 вертолетов, более 27 840 украинских беспилотников, более 550 ЗРК и сотни единиц другой военной техники и вооружения.