В МИД сделали заявление о моратории на боевые действия в Черном море

Россия пока не получала официальные предложения о моратории на боевые действия в Черном море. Об этом сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко, его слова привел ТАСС .

Дипломат отметил, что в последнее время прозвучало немало призывов к перемириям и мораториям. Однако в формализованном виде российской стороне их пока не направляли.

«Никакой мир не может быть достигнут без устранения первопричин. А всякого рода перемирия будут использоваться украинской стороной для накопления сил. То есть для целей, которые не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», — объяснил Грушко.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении катера боевиков ВСУ к югу от Одессы в Черном море. В ведомстве отметили, что экипаж сопровождал сухогрузы, которые доставляли на территорию Украины новое вооружение. Для поражения катера российские бойцы использовали беспилотники.