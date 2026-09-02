В МИД России назвали инициативы Зеленского попыткой получить передышку

Посол Мирошник обозначил, что предложения Киева не ведут к урегулированию

Предложения Владимира Зеленского о прекращении огня не направлены на политико-дипломатическое урегулирование, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, Киеву перемирие нужно для решения военных задач, сообщает RT .

Мирошник назвал инициативы Киева, включая временное перемирие в отдельных регионах и ограничения на применение вооружений в Черном море или воздухе, нереалистичными.

«Это имитация стремления к миру. То есть это порождение бесчисленного количества проектов, которые далеки от реальности и не работают на достижение политико-дипломатического урегулирования», — сказал дипломат.

По его словам, содержательную сторону таких предложений не рассматривают, а сами они созданы для пиара и активности в медийном пространстве.

«Это попытки получить передышку и режим прекращения огня, которые дали бы им возможность провести перевооружение, подтянуть боевиков и прочее, чтобы выйти на новый уровень эскалации», — сказал Мирошник.