В Ленобласти нашли обломки сбитых БПЛА

В Ленинградской области после утренней атаки ВСУ обнаружили пораженные части БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

«В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники», — уточнил он.

Элементы еще одного сбитого дрона нашли севернее промзоны города Кириши. Все они были уничтожены.

По словам Дрозденко, поиск опасных обломков продолжается. На территориях работают оперативные службы, содействие им оказывает районная администрация.

Утром системы ПВО сбили несколько беспилотников в Ленинградской области. В регионе был введен режим воздушной опасности. Жителей призвали быть внимательными и напомнили, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных находок.