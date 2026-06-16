В Курской области за сутки сбили 108 украинских БПЛА

Хинштейн: ВСУ за сутки 100 раз атаковали артиллерией Курскую область

Всего за минувшие сутки над небом Курской области сбили 108 украинских БПЛА различного типа, ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотники 11 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, пострадали три человека.

«В селе Макеево — 49-летний мужчина, в Рыльске — 64-летний мужчина. Утром дрон атаковал село Рудавец Обоянского района. У 45-летнего мужчины рваная рана левой височной области и акубаротравма», — отметил Хинштейн.

Губернатор добавил, что мужчине оперативно оказали первую помощь, от больницы он отказался.

«В Рыльске поврежден легковой автомобиль, в поселке Куйбышево — кровля частного дома, в селе Нижний Мордок — солнечная панель домовладения. В селе Черемошки нарушено электроснабжение», — уточнил глава региона.

Два дня назад две женщины пострадали в курском приграничье из-за атаки ВСУ.