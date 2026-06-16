В Курской области за сутки сбили 108 украинских БПЛА

Хинштейн: ВСУ за сутки 100 раз атаковали артиллерией Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Всего за минувшие сутки над небом Курской области сбили 108 украинских БПЛА различного типа, ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотники 11 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, пострадали три человека.

«В селе Макеево — 49-летний мужчина, в Рыльске — 64-летний мужчина. Утром дрон атаковал село Рудавец Обоянского района. У 45-летнего мужчины рваная рана левой височной области и акубаротравма», — отметил Хинштейн.

Губернатор добавил, что мужчине оперативно оказали первую помощь, от больницы он отказался.

«В Рыльске поврежден легковой автомобиль, в поселке Куйбышево — кровля частного дома, в селе Нижний Мордок — солнечная панель домовладения. В селе Черемошки нарушено электроснабжение», — уточнил глава региона.

Два дня назад две женщины пострадали в курском приграничье из-за атаки ВСУ.

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