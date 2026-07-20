В Курской области сбили 145 БПЛА за сутки

Силы ПВО уничтожили 145 беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале на платформе «Макс».

«Всего в период с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля сбито 145 вражеских беспилотников различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 24 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — рассказал Хинштейн.

В поселке Селекционный Льговского района в результате атак уничтожен автомобиль. В хуторе Фонов повредился платежный терминал АЗС. В селе Кострова Рыльского района пострадали крыша, остекление, стена зерносушильного комплекса, зерноочистительная машина и зерносушилка. В деревне Рыжевка уничтожены сарай, автомобиль и частный дом. В селе Верхний Реутец Медвенского района оборвалась линия электропередач: электроснабжение подключили по резервной схеме.

Уроженец Мурманска погиб в результате атаки ВСУ на магазин в Рыльском районе Курской области. Ранения также получили семь человек.