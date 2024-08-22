В Курске началась установка железобетонных укрытий

Врио губернатора Смирнов: в Курске началась установка железобетонных укрытий

Фото: РИА «Новости»

На территории Курска начали устанавливать железобетонные укрытия, решение власти города приняли в ходе заседания оперативного штаба. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что администрация города уже определила ключевые точки для размещения бетонных модулей. Они появятся в местах массового скопления людей.

В планах у властей города оснастить убежищами 60 основных остановочных павильонов. Также 10 железобетонных сооружений для защиты граждан появятся в Железногорске.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ укрытия уже появились возле остановок общественного транспорта в Белгороде. Установленные конструкции состоят из пяти бетонных плит, внутри находится дополнительное бетонное заграждение для защиты от осколков. Также остановки в Белгороде ранее начали обкладывать мешками с песком.

Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»

Связали, избили и бросили умирать. Что известно о смерти бармена на фестивале «Сигнал»

Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте