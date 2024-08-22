В Курске началась установка железобетонных укрытий

На территории Курска начали устанавливать железобетонные укрытия, решение власти города приняли в ходе заседания оперативного штаба. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он добавил, что администрация города уже определила ключевые точки для размещения бетонных модулей. Они появятся в местах массового скопления людей.

В планах у властей города оснастить убежищами 60 основных остановочных павильонов. Также 10 железобетонных сооружений для защиты граждан появятся в Железногорске.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ укрытия уже появились возле остановок общественного транспорта в Белгороде. Установленные конструкции состоят из пяти бетонных плит, внутри находится дополнительное бетонное заграждение для защиты от осколков. Также остановки в Белгороде ранее начали обкладывать мешками с песком.