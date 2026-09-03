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    В Кубинке от обломков беспилотника пострадали два человека

    Фото: РИА «Новости»

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область в Кубинке пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в телеграм-канале.

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