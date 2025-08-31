Идеи главы киевского режима Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины могут привести к усугублению кризиса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта. <…> В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды», — сказал он.

Ранее украинский президент заявил о трех блоках гарантий безопасности, которые хочет получить Украина. Речь шла о сохранении численности ВСУ, давлении на российскую сторону путем санкций и передаче Киеву замороженных российских активов.