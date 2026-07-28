В Кремле указали на необходимость уничтожить террористическую угрозу со стороны Киева
Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
Киевский режим продолжает постоянно расширять географию террористической активности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», — сказал он.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что расширение террористической активности со стороны Киева подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации.
Ранее в Кремле указали на отсутствие конкретики по возможному «воздушному перемирию», о котором говорилось в материале, опубликованном агентством Reuters. По словам Пескова, также нет и новых предложений по урегулированию украинского кризиса.