Киевский режим продолжает постоянно расширять географию террористической активности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что расширение террористической активности со стороны Киева подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации.

Ранее в Кремле указали на отсутствие конкретики по возможному «воздушному перемирию», о котором говорилось в материале, опубликованном агентством Reuters. По словам Пескова, также нет и новых предложений по урегулированию украинского кризиса.