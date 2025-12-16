В Кремле призвали Украину не подменять мирное соглашение передышкой

Если украинские власти рассчитывают подменить выход на мирное соглашение другими понятиями, то должны понимать, что Россия хочет постоянного мира, а не передышки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

Так он прокомментировал идею о рождественском перемирии, назвав ее нежизнеспособной.

«Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовить к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», — подчеркнул Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил также, что Россия и США не рассматривали возможность использования корейской модели для урегулирования ситуации.