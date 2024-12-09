Новый игровой комплекс установят в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске

Игровой комплекс для детей высотой семь метров появится в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске. Основные конструкции уже привезли в здание. Работы планируют завершить до конца декабря.

Новогодним подарком для детей Богородского округа станет новая игровая площадка в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске. Площадь комплекса составит почти тысячу квадратных метров.

Планируется сделать большую горку для тюбинга, высокий лабиринт, батутный комплекс. А для малышей создадут отдельную игровую зону.

Также с Нового года стартует бонусная система для постоянных посетителей непосредственно самого кинотеатра. Первыми клиентами станут семьи участников СВО. Планируется, что именно они откроют новую детскую игровую площадку.

Дополнительно для посетителей строится наземная и подземная парковки для автомобилей. Со стороны улицы Рогожской будет два въезда и два выезда. Уже смонтировано автоматическое пропускное оборудование. Открытие игрового комплекса запланировано на конец декабря.

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