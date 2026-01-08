В Химках почтили память героев Евпаторийского десанта

В химкинском театре «Наш дом» прошел вечер памяти. Собравшиеся вспоминали подвиг моряков-черноморцев, высадившихся в оккупированной Евпатории в 1942 году.

Фойе театра, обычно оживленное, на этот раз замерло в торжественной тишине. Участники клуба «Активное долголетие» и почетные гости собрались, чтобы отдать дань уважения бойцам, чей поступок стал символом мужества.

«Такие встречи невероятно важны. Они объединяют нас, дают почувствовать себя единым народом с великим прошлым. Сохраняя память о подвигах, мы становимся сильнее», — заявил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Слушателям напомнили историю операции. В январе 1942 года десант моряков высадился в захваченной фашистами Евпатории, чтобы отвлечь силы врага от Севастополя. Моряки проявили чудеса героизма и на время освободили часть города, но почти все погибли в неравном бою.

Муниципальный депутат Инна Монастырская провела параллель с современностью.

«Сегодня наши бойцы в зоне СВО продолжают славные традиции предков. Мужество евпаторийских десантников вдохновляет нынешних защитников. Поэтому сейчас особенно важно сохранять историческую память», — сказала она.

Вечер памяти стал частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которую в Химках реализуют с прошлого года. Как отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов, цель программы — сплотить разные поколения вокруг любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.