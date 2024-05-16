В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 22:33 В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов Закон об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов предложили отклонить РИА «Новости»

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Законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов предложили отклонить. Об этом сообщили на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

С соответствующим предложением выступил комитет Государственной Думы по обороне.

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«Выбор вида мобилизации <…> и параметров призыва граждан на военную службу зависит в первую очередь от военно-политической обстановки», — отметили авторы документа.

Речь идет о законопроекте, который внесли в нижнюю палату парламента в сентябре 2022 года. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации отцов из семей с тремя и более детьми, чей возраст не достиг 18 лет, а в случае получения ими образования по очной форме обучения — 23 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в летнее время в этом году откроют 105 детских лагерей. В них смогут отдохнуть 100 тысяч ребят. Особое внимание будет уделяться девочкам и мальчикам из многодетных семей, чьи отцы служат в зоне СВО.