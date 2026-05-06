В Энергодаре в здании администрации вспыхнул пожар от удара ВСУ

В результате атаки ВСУ пожар начался на восьмом этаже здания администрации Энергодара, возгорание оперативно ликвидировали. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, Энергодар находится под непрекращающимся атаками. В последние дни именно здание администрации стало особой целью.

«Удары наносят целенаправленно и системно. После одной из атак произошло возгорание», — написал Пухов.

Глава Энергодара добавил, что экстренные службы сработали профессионально и быстро, поэтому пожар потушили.

Днем ранее здание администрации Энергодара атаковали 15 украинских беспилотников. Пухов уточнял, что сотрудников вовремя эвакуировали, поэтому погибших и пострадавших не было. Большую часть БПЛА сбили еще на подлете к городу, но несколько автомобилей получили повреждения.