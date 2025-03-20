В Доме правительства Подмосковья обсудили гражданскую активность

Более 100 участниц собрались в Доме правительства Московской области, чтобы обсудить важные вопросы и поделиться опытом. С приветственным словом выступили председатель Московского областного отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и министр территориальной политики региона Юлия Губанова.

Программа дня была насыщенной. Женщины посетили экскурсию в Центре управления регионом, где узнали о работе блоков «Здравоохранение», «Социальная политика» и «Предпринимательство». Эксперты представили доклады о мерах по повышению рождаемости в рамках национального проекта «Семья», а также об участии общественных организаций в проекте «Молодежь и дети», поддержке предпринимателей и деятельности Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Также участницы посмотрели фрагмент спектакля «Жизнь как подвиг», посвященного летчице Галине Брок-Бельцовой, и приняли участие в церемонии награждения активных членов Союза женщин России. Встреча стала важным шагом в укреплении поддержки ветеранов СВО и их семей, подчеркнув значимость единства и заботы о тех, кто защищает страну.