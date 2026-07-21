В городе Родинское в Донецкой Народной Республике украинский военнослужащий пытался отправить через службу доставки украденные кованые ворота. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель.

По его словам, солдат ВСУ хотел переслать негабаритный груз, но сотрудники «Новой почты» отказались его принимать. В службе доставки заявили, что не будут заниматься пересылкой таких предметов.

Источник также отметил, что украинские военные неоднократно пытались отправлять награбленное домой, включая бытовую технику и холодильники. В ответ на это работники почты требовали от них документы, подтверждающие покупку товаров.

Ранее взятые в плен в Константиновке боевики 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных за то, что сохранили им жизнь.