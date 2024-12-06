Добровольцев в Чехове наградили ко Дню волонтеров

В честь праздника волонтеров чествовали во дворце спорта «Олимпийский». Глава округа Михаил Собакин вручил самым активным жителям Чехова почетные грамоты.

В Чехове действуют несколько волонтерских организаций. На мероприятие пришли представители «Чеховского клуба волонтеров», «Маскировки для СВОих», сообществ «Надежный тыл», «БАРС», «Чеховская кашеварочка» и «Zа Жизнь». О своей деятельности также рассказали участники клуба «Активное долголетие», прихожане храмов городского округа и учителя.

Более тысячи участников насчитывается в сообществе «Помощь добровольцам СВО-ЧЕХОВ». Женщинам приходит помощь из других регионов России и даже европейских стран.

Вся волонтерская работа направлена на поддержку участников специальной военной операции. Активисты в Чехове-7 изготовили уже 900 маскировочных сетей.

На встрече обсудили вопрос объединения всех добровольцев в ассоциацию волонтерских сообществ Чехова. Такая организация поможет организовать обмен опытом и более эффективное распределение гуманитарной помощи.

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