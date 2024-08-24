В демоверсию ЕГЭ включили вопрос про командира «Спарты» Владимира Жогу

В демоверсии ЕГЭ-2025 по истории появился вопрос про Владимира Жогу — командира отдельного разведывательного батальона «Спарта». В одном из заданий необходимо установить соответствие между событиями и участниками, следует из материалов, опубликованных на сайте ФИПИ.

Выпускник должен соотнести личность Владимира Жоги с периодом специальной военной операции.

Комбат погиб в 2022 году, когда по взаимной договоренности с украинской стороной был введен «режим тишины». Батальон «Спарта» выводил жителей Волновахи по мирному коридору, но националисты открыли огонь по безоружным людям. Жога погиб, прикрывая собой гражданских.

В школьные учебники по истории для старших классов добавили раздел о специальной военной операции на Украине. Кроме того, темы, связанные с СВО, включили в программу профильного ЕГЭ.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос изучения истории СВО. Также он распорядился передать музеям артефакты, связанных со спецоперацией.