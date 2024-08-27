В Чечне заявили об участившихся фейках о спецназе «Ахмат»

Дудаев: противник специально увеличил количество фейков против спецназа «Ахмат»

Фото: РИА «Новости»

Противник повысил интенсивность информационных вбросов в отношении спецназа «Ахмат» на фоне проигрыша на поле боя. Для этого используется искусственный интеллект, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

«Провокаторы, проигравшие на поле боя, тщетно пытаются распространять свои сказки в информационном пространстве», — написал он.

Дудаев отметил, что фейковые сообщения «искусственно монтируют на любительском уровне». Чаще всего целью вбросов становится командир спецназа, Герой России Апти Алаудинов.

По словам министра,  с помощью таких фейков противник пытается создать впечатление, что бойцы «Ахмата» отступают, массово сдаются в плен или погибают. Аналогичные вбросы появились и в материалах западных изданий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опроверг заявление о том, что в России создали «черный рынок обмена военнопленными».  Такие обвинения озвучил освобожденный из плена солдат ВСУ.

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