В Чечне заявили об участившихся фейках о спецназе «Ахмат»

Противник повысил интенсивность информационных вбросов в отношении спецназа «Ахмат» на фоне проигрыша на поле боя. Для этого используется искусственный интеллект, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале .

«Провокаторы, проигравшие на поле боя, тщетно пытаются распространять свои сказки в информационном пространстве», — написал он.

Дудаев отметил, что фейковые сообщения «искусственно монтируют на любительском уровне». Чаще всего целью вбросов становится командир спецназа, Герой России Апти Алаудинов.

По словам министра, с помощью таких фейков противник пытается создать впечатление, что бойцы «Ахмата» отступают, массово сдаются в плен или погибают. Аналогичные вбросы появились и в материалах западных изданий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опроверг заявление о том, что в России создали «черный рынок обмена военнопленными». Такие обвинения озвучил освобожденный из плена солдат ВСУ.