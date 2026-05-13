В Брянской области два человека получили ранения из-за атак ВСУ

Боевики ВСУ атаковали Брянский район, ранения получили женщина и мужчина, у восьми домов есть повреждения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, под атаку беспилотника самолетного типа попала деревня Антоновка.

«Ранены два мирных жителя, их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Поврежден гражданский автомобиль, восемь жилых домов, ликвидировано возгорание хозпостройки», — написал он.

Богомаз добавил, что на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы, а также специалисты комиссии по оценке ущерба.

Ранее после атаки беспилотника пожар произошел на территории предприятия в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. Информация о пострадавших не поступала, последствия возгорания устраняли 96 сотрудников и 29 единиц специализированной техники.