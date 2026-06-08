В Белгородской области из-за ударов ВСУ погибла женщина

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали Белгородскую область, пострадали пять человек, один погиб. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе» .

Украинские военные из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляли столицу региона, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Также пять раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО сбили и подавили 78 вражеских беспилотников.

В Белгородском округе погибла женщина, в Белгородском, Грайворонском, Прохоровском и Яковлевском округах ранены пять человек, в том числе 14-летний мальчик.

Накануне в регионе при атаке БПЛА по машине пострадала девочка. Ее доставили в городскую клиническую больницу.