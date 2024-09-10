Несколько многоквартирных домов в разных частях Раменского получили повреждения при ночной атаке беспилотников. Как это было, рассказал 360.ru очевидец происшествия.

В 04:17 мужчина проснулся от эха и вибрации, пошедших по всему дому. Прочитав в Telegram о происходящем, он быстро оделся, взял необходимые вещи и вышел на улицу.

Подойдя к пострадавшему дому, житель Раменского увидел, как полыхают несколько балконов. Горящие куски фасада падали на машины. У некоторых автомобилей ударной волной выбило стекла.

«Было страшно в тот момент… Это было где-то 04:50. Я стою на улице со всеми. И, получается, у меня дом — это Спортивный проезд, 6. Еще прилетел удар по улице через железнодорожные пути. Я уже своими глазами увидел и услышал, когда беспилотник врезался туда», — рассказал мужчина.

По его словам, после этого поднялась паника, люди начали бежать.

Сам собеседник 360.ru сейчас в безопасности, он не пострадал. Однако попасть в свою квартиру пока не может, потому что улицу перекрыли.

Ранее жилец одного из пострадавших домов рассказал, что его соседи не сразу поняли, что произошло.