«Уже другой состав»: Алаудинов рассказал, как часто сдаются в плен головорезы из «Азова»

Боевики украинских нацбатальонов «Азов»* и «Айдар»* теперь сдаются в плен при первой возможности, лишь бы выжить. Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал ТАСС .

«Это уже другой состав, нежели тот, с которым мы начинали еще воевать», — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, «Азов»* стал огромным подразделением, его постоянно восполняют, но тех «упоротых нацистов», которые были изначально, сейчас не фиксируют.

Ранее российские военные рассказывали, что двое боевиков «Азова»* покончили с собой после обстрела с двух сторон на передовой. Часть украинских националистов сбежали с позиций в районе Клебан-Быкского водохранилища, оставив после себя подразделения теробороны, которые уже «особо воевать не хотят».

*Запрещенные в России террористические организации.