Источник ТАСС в силовых структурах узнал о переброске в Курскую область боевиков 116-й бригады территориальной обороны Украины. Ранее они стояли под Курахово в ДНР и устроили бунт, уточнил собеседник агентства.
«В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — подчеркнул источник ТАСС.
Отдельно он отметил, что командование украинских боевиков пытается хоть как-то исправить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат ВСУ.
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