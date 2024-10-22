Устроивших бунт под Курахово боевиков ВСУ «в наказание» перебросили в Курскую область

ТАСС: бойцов бригады теробороны отправили в Курскую область за бунт под Курахово

Источник ТАСС в силовых структурах узнал о переброске в Курскую область боевиков 116-й бригады территориальной обороны Украины. Ранее они стояли под Курахово в ДНР и устроили бунт, уточнил собеседник агентства.

«В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — подчеркнул источник ТАСС.

Отдельно он отметил, что командование украинских боевиков пытается хоть как-то исправить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат ВСУ.