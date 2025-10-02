Услуга по комплексному сопровождению участников СВО появилась в МФЦ Подмосковья

Участники СВО и их семьи теперь могут подать заявление на комплексное сопровождение фондом «Защитники Отечества» в подмосковных центрах «Мои Документы». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

« Это не просто новая услуга, а целый спектр реальных мер поддержки: от психологической и юридической помощи до содействия в трудоустройстве и обеспечении средствами реабилитации», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы оформить заявление, нужно иметь при себе паспорт, а также СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий и другие документы, связанные с участием в СВО. Специалисты МФЦ помогут заполнить бумаги и передадут их в фонд, который организует дальнейшую поддержку.

На портале госуслуг также есть комплексная онлайн-услуга «Защитники Отечества». С ее помощью участники СВО, ветераны и их семьи могут оформить меры социальной поддержки, не выходя из дома.