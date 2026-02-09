Ушедший на СВО геймер сравнил игру и управление реальным БПЛА

RT: геймер в 18 лет ушел на СВО и дослужился до старшего оператора БПЛА

Бывший геймер стал одним из лучших операторов БПЛА в группировке войск «Юг». Боец с позывным Тэк рассказал RT , как втайне от родителей ушел на СВО.

В юности парень серьезно занимался борьбой и получил разряд кандидата в мастера спорта. Еще одним его хобби были компьютерные игры. Однако, отметив 18-летие, он втайне от родителей заключил контракт на военную службу и уехал добровольцем в зону СВО.

«Я считаю, что людям, которые не отличают игру от реальной жизни, здесь ловить нечего, потому что к каждой работе нужно подходить ответственно и с дисциплиной. Это, к сожалению, реальная жизнь», — сказал молодой человек.

Семья узнала о его решении постфактум. Парень заступил на службу в группировку «Юг» и благодаря навыкам, полученным в виртуальных боях, выполняет сложные задачи на линии соприкосновения. К 19 годам Тэк дослужился до старшего оператора БПЛА и стал одним из самых результативных в своем подразделении.