Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы и реализации своих целей. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сказал в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, одна из сторон по-прежнему привержена пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая, судя по всему, оказалась не в состоянии выполнить свою часть обязательств.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он заявил, что планам Запада нанести поражение России не суждено сбыться. Ушаков пояснил, что эти страны играют в игры, направленные на ослабление государства, однако их расчеты не соответствуют реальности.