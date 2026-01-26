Уроженцу Чехова посмертно присвоили звание Героя России

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Игорю Нестерову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Награду передали семье бойца.

Игорь Нестеров родился 7 февраля 1975 года в Чехове. В молодости занимался дзюдо, лыжным спортом и тяжелой атлетикой. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Затем посвятил себя боксу: являлся президентом местной Федерации бокса, имел звание мастера спорта. В 1998 году был спарринг‑партнером Олимпийского чемпиона и чемпиона мира по боксу Александра Поветкина.

В 2022 году Игорь Нестеров заключил контракт и встал на защиту Родины. Служил пулеметчиком в разведывательной группе, выполнял задания в «горячих точках» в составе африканского корпуса. Несмотря на ранения, после лечения возвращался к службе. Погиб при исполнении боевого задания 14 июля прошлого года.

Игорь Нестеров был примером для своих четырех детей. Самые старшие сыновья служили вместе с ним в зоне СВО.

«Всегда стремился быть таким же, как отец — в спорте, в жизни, во всех делах, чем он занимался. Смотрел на него как на героя, всю жизнь», — вспоминает об Игоре Нестерове старший сын Алексей.

За мужество и героизм был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу», Георгиевского креста и медали «За храбрость II степени».