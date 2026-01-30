Уроженца ЛНР посмертно наградили орденом Мужества в Лосино-Петровском

Награду вручили супруге Сергея Шатравки, Виктории Ивановне. Церемония прошла в семейном кругу.

«Будем и дальше оказывать семье всю необходимую поддержку. Вечная слава защитнику Отечества!» — заявил глава округа Сергей Джеглав.

Сергей Шатравка родился в Луганской Народной Республике. Он добровольцем ушел защищать родную землю еще в 2018 году. В августе 2022 года он погиб при выполнении боевой задачи в Донецкой Народной Республике.

Семья героя находится под опекой социального координатора фонда «Защитники Отечества» и центра поддержки «Мы рядом». В феврале родные отправятся на отдых в оздоровительный санаторий.